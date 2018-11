Det dur ikke uden motion

Når man spiller stikbold gælder det om at få flyttet sig i en fart eller at gribe bolden. Det kan give masser af motion. Foto: Kaj Bonne.

Sports College Gladsaxe får gamere op af kælderen og ind i fællesskabet

På Sports College Gladsaxe (SCG) er der fokus på det fysiske samvær i stedet for at sidde bag skærmen derhjemme og spille Counter Strike (CS:GO) (computerspil).

To gange om ugen træner 13 unge eSport sammen på SCG. Træningen starter med fysisk aktivitet både med fokus på styrke og kondition. Bagefter er de unge klar til 2-3 timer bag skærmen. Men det er ikke kun individuel træning bag hver sin skærm. På SCG laver de samarbejdsøvelser, øver taktik og laver forskellige træningsøvelser, der øger den enkeltes egenskaber.

”Vi er overbeviste om, at det fysiske samvær samt at fokusere på fysisk aktivitet og kost, er med til at løfte niveauet hos den enkelte spiller”, siger underviser Anders Vejgaard. SCG arbejder for at skabe sunde vaner hos spillerne, og derfor har kosten under træningen en stor rolle.

eSport er en voksende sportsgren i Danmark og der er stor fokus på at få spillerne ind i foreningerne, så de unge oplever fællesskabet ’in real life’ (DGI).

SCG oplever et stærkt fællesskab blandt drengene på eSport.

Gustav fra eSport siger: ”Jeg synes det er superfedt at komme her og spille sammen og det er et supergodt fællesskab”.

SCG håber at få eSportslinjen til at vokse de kommende år. ”Vi vil rigtig gerne have flere spille med, men vi stiller også nogle krav og har forventninger til spillerne”, siger Anders Vejgaard. Derfor skal man til optagelses-samtale, hvis man vil være med på holdet.

SCG tilbyder morgentræning to gange om ugen for udskolings-, 10. klasses- og gymnasieelever, og man kan gå på SCG uanset sportsgren. I denne sæson er der 90 friske atleter på SCG.

eSport træner som den eneste sportsgren om aftenen to gange om ugen.



Når man sidder foran computerne er motionen for det meste skåret ned til at bevæge nogle fingre – og til at bruge den indvendige side af hovedet. Men der laves også øvelser for at styrke sammenhold og samvær.

Foto: Kaj Bonne.