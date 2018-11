Det vrimler med håndværker-millionærer i Gladsaxe

Langt flere murere, elektrikere, chauffører og andre faggrupper med ret til opsparing i Foto: Ursula Bach, PensionDanmark

På bare fem år er der kommet over 300 nye pensionsmillionærer i Gladsaxe blandt tømrere, chauffører og rengørings-assistenter.

Mange borgere fra Gladsaxe har udsigt til en væsentlig mere økonomisk tryg alderdom, end tilfældet var for deres forældre og bedsteforældre. Det skyldes, at de som en del af deres overenskomst har ret til arbejdsmarkedspension.

På fem år er antallet af pensionsmillionærer blandt PensionDanmark-medlemmer i Gladsaxe Kommune steget fra 56 i 2013 til 387 i 2018. En stigning på næsten 600 procent.

Udviklingen glæder adm. direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen.

– Det betyder, at medlemmerne har udsigt til en økonomisk tryg alderdom. Man er ved at være i mål med det, man begyndte på for 25 år siden med de første indbetalinger til arbejdsmarkedspension – nemlig at sikre økonomisk gode pensionsvilkår for almindelige lønmodtagere og deres familier,” siger han og betegner beslutningen om at indføre obligatorisk pensionsopsparing til alle lønmodtagere for ’den største socialpolitiske reform i denne generation’.

De godt 700.000 PensionDanmark-medlemmers opsparing sikret gennem deres overenskomst kommer oven på folkepension og ATP.

På landsplan er over 41.000 af de aktive medlemmer millionærer målt alene på deres opsparing i PensionDanmark. Hertil kommer deres opsparing i ATP og i andre pensionsordninger. Tallet forventes at stige betydeligt i de kommende år. Alle medlemmer sparer nu minimum 12 procent af deres løn op fra de som unge for første gang træder ind på byggepladsen, i førerhuset eller i frisørsalonen.