Digitalt løft af matematiklærere

A.P. Møller Fonden og Gladsaxe Kommune støtter en faglig opkvalificering

Gladsaxe Kommune har indgået et samarbejde med Danmarks Matematiklærerforening om projektet “Faglig opkvalificering af matematiklærere i Gladsaxe Kommune i brug af IT”.

I projektet, der får økonomisk støtte fra A.P. Møller Fonden og Gladsaxe Kommune, får alle Gladsaxes matematiklærere og matematikvejledere på 4.-9. årgang et kompetenceløft i at bruge IT i matematikundervisningen – herunder arbejdet med CAS (Computer Algebra System). CAS er et digitalt regne/skriveprogram til kompleks problemløsning.

I dag er der behov for at nytænke matematikundervisningen, så den i højere grad spiller sammen med udviklingen af de kompetencer, børn og unge får brug for i det videre uddannelsessystem og senere på arbejdsmarkedet. Der er tale om kompetencer som at kunne tænke kritisk og kreativt, samarbejde og løse problemer.

CAS-værktøjerne egner sig godt til dette paradigmeskift, da de netop bruges til problemløsning frem for færdighedsregning, og eleverne bliver dygtige til at anvende teknologi og arbejde kreativt med matematisk problemløsning.

Kompetenceløftet varetages af Danmarks Matematiklærerforening i samarbejde med Gladsaxes egne matematikvejledere.

I Gladsaxe Kommune er en arbejdsgruppe i gang med at udarbejde en handleplan for matematik, fordi matematik er en forudsætning for uddannelse og desuden elevernes mulighed for at blive handlekompetente borgere.

Projektet “Faglig opkvalificering af matematiklærere i Gladsaxe Kommune i brug af IT” er en del af handleplanen.