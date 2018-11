En blå cirkel på toppen af Novos parkeringshus - og det havde intet at gøre med kaffe. Foto: Kaj Bonne.

Novos medarbejdere dannede en kæmpe cirkel i anledning af Verdens diabetesdag

Af Jan Løfberg

Verdens diabetesdag markeres den 14. november. Og hvad er mere naturligt end dagen synliggøres på Novo i Bagsværd?

Onsdag eftermiddag forlod alle medarbejdere – der kunne – deres kontorstole rundt omkring på Novos afdelinger, og så samledes de alle på toppen af Novos store parkeringshus.

Her blev de mange, mange medarbejdere udstyret med en blå paraply. Fire lokale fitness-instruktører fik gennet folk rundt, så de kunne danne en enorm cirkel. Folk løftede paraplyerne over hovederne. Et par droner var gået i luften for forevige øjeblikket fra oven. Den blå cirkel symboliserer logoet for ”World Diabetes Day”.

Det var ikke kun i hovedkvarteret i Bagsværd, at denne øvelse blev udført. Også rundt omkring i alle andre af den verdensomspændende koncerns afdelinger blev lignende fotos produceret. I Brasilien, Indien, europæiske byer og så videre. Billederne blev herefter delt verden rundt og samlet.

Medarbejderne på Novo indsamlede også et større beløb. En del medarbejdere gik også en lille tur rundt i Bagsværd, men de fleste luskede nu alligevel tilbage til stolen. Arbejdet ventede.