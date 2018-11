Et arbejdsmarked for alle -også de handicappede

-

Af Kristine Henriksen og Jeppe Bruus

Ca. 133.000 handicappede er uden job. Det selvom der gennem længere tid har været højkonjunktur i Danmark, og at vi i månedsvis har hørt om virksomheder, der mangler arbejdskraft. Senest har både regeringen og arbejdsgivernes brancheorganisationer brugt mange ressourcer og meget energi på at arbejde for et forslag om øget udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

Forslaget gik ud på at sænke beløbsgrænsen for lønkravet, og udvide antallet af lande – primært i Asien – som danske virksomheder kan rekruttere fra. Forslaget ville øge arbejdsstyrke med omkring 1500 personer. Så er vi tilbage til de ca ti gange så mange handicappede, der mangler et arbejde. Ud af omkring 300.000 bevægelseshandicappede personer i Danmark er kun ca. 177.000 i job.

Når det halter med at få flere handicappede i arbejde skyldes det både uvidenhed hos arbejdsgiverne og mangel på tilstrækkelig hjælp til de handicappede i rekrutteringsprocessen.

Undersøgelser viser, at langt hovedparten af de 133.000 – som alle andre – naturligvis gerne vil i beskæftigelse. Det giver livskvalitet, vil kunne hjælpe virksomhederne med at finde de hænder, de mangler og det vil gavne samfundsøkonomien. Vores opfordring til både regering og arbejdsgivere er derfor, at ressourcer og energi brugt på at finde mere billig udenlandsk arbejdskraft nu rettes mod de mange danskere med handicap, som er klar til at træde til. Alle skal med. Også de handicappede.

Kristine Henriksen, formand for Psykiatri- og Handicapudvalget (S) og

Jeppe Bruus, folketingskandidat (S)