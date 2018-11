Et godt samfund med ny teknologi

-

Af Frederik Hoedeman, 1. suppleant til Byrådet for SF-Gladsaxe

Udviklingen af ny teknologi buldrer derudaf. Det er spændende og fascinerende hvad vi kan med stadig mere avancerede robotter, og det kan lette mange fysisk hårde arbejdsopgaver og hjælpe borgere, f.eks. indenfor sundhedsområdet. Men teknologier som kunstig intelligens er også en åben ladeport for uetisk brug.

Hvad sker der f.eks., når vi indsamler viden om borgernes sundhedsdata med sensorer, som kan sende disse data til en intelligent maskine og rådgive lægen? Eller når vi bliver styret af kringlede algoritmer med et belønningssystem, så vi får én adfærd og ikke en anden. Helt usynligt og måske uden at vi lægger mærke til det. Sætter det vores opfattelse af at være myndige og frie mennesker på prøve?

Jeg er slet ikke i tvivl om, at vores samfund kan blive markant bedre, hvis vi overlader mere til kunstig intelligens. Men hvor forberedte er vi egentlig her i Gladsaxe?

Det tager tid at ændre et samfund, som bliver stadig mere komplekst. Derfor skal vi se at komme i gang med at diskutere, hvordan et godt samfund med ny, kunstig intelligent teknologi skal se ud.