Farvel til kedelig førsteplads

Den lysegrønne kurve, der slutter i 3. kvartal 2018 viser årets resultat indtil nu. Foto: Illustration: Kommunen

Sygefraværet rasler ned i kommunen

Af Niels Rasmussen

Af og til kan en førsteplads være noget, man meget gerne vil undvære. Der er det bedre at være nummer sjok. For ikke så mange år siden – i 2012 – lå Gladsaxe i toppen som den kommune med det højeste sygefravær. Nu er situationen langt bedre. Gladsaxe er rykket ind i den bedste tredjedel. Der er nu ud af de 98 kommuner 21 der er bedre, så der er stadig noget at arbejde med

Det blev økonomiudvalget orienteret om på sit møde i tirsdags.

Der er flere forklaringer på den positive udvikling, siger borgmester Trine Græse (A).

-Vi har fået nogle medarbejdersamtaler, hvor vi gør meget ud af at hjælpe de ramte, og så forsøger vi at skabe bedre arbejdsbetingelser.

· For at skabe et fælles fokus på nedbringelse af sygefravær, har der været afholdt sygefraværskonference for arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere

· For at skabe ensartet håndtering af sygefraværssager, drøftes disse konkret i chefgrupperne rundt om i kommunen

· Der er indført systematiske sygefraværssamtaler med krav om dokumentation

Helt vildt godt går det i afdelingen intern service, der står for rengøringen. Det er et område, der normalt godt kan føre til sygdom og slitage på kroppen.

Sygefraværet i Intern Service Gladsaxe er faldet fra 3,4 procent i tredje kvartal 2017 til 2,9 procent i 2018.

Set over en 10-årig periode er sygefraværet faldet fra 6,0 procent (svarende til 15,7 sygefraværsdage pr. medarbejder) i 2007 til 4,4 procent (svarende til 11,4 sygefraværsdage pr. medarbejder) i 2017.

En gennemgang af sygefraværstallene for tredje kvartal 2018 viser, at sygefraværet forsat er lavt i Gladsaxe Kommune. I bilag 1 vises udviklingen inden for de enkelte områder for tredje kvartal 2018 sammenlignet med 2017, hvilket også gennemgås nedenfor.

Sammenlignes sygefraværet i Gladsaxe Kommune for tredje kvartal 2018 med tredje kvartal 2017 er sygefraværet faldet fra 3,5 procent til 3,4 procent.

Sygefraværsprocenten i Social- og Sundhedsforvaltningen er samlet set på 3,8 procent, hvilket er det samme som tredje kvartal i 2017. Sygefraværet i Sundhed og Rehabilitering er faldet fra 4,0 procent i tredje kvartal 2017 til 3,6 procent i 2018.

Sygefraværet i Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi er uændret med 1,9 procent. Jobcentrets sygefravær er steget fra 3,3 procent i 2017 til 3,7 procent i 2018. Ligeledes er sygefraværet i Social- og Handicapafdelingen steget fra 3,9 til 5,0 procent fra tredje kvartal 2017 til 2018.