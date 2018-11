FDF-talenter på ”Landsholdet”

Frida, Johannes, Laurits og Noah havde forberedt sig godt til samlingen og gjorde et positivt indtryk både musikalsk og socialt. Foto: Privat

Fire unge fra FDF Gladsaxe Brass Band er optaget i FDFs Landsorkester

Af Niels Rasmussen

Frida på cornet, Noah på horn samt Laurits og Johannes, begge på slagtøj, har været til deres første samling i Nyborg med FDFs Landsorkester. Samlingen startede tidligt fredag aften, og allerede samme aften var orkesteret i ilden og spillede til gudstjeneste for 560 FDF-delegerede fra hele landet, som var samlet til landsmøde.

Herefter øvede orkesteret hele lørdag og søndag formiddag inden medlemmerne spillede koncert søndag eftermiddag ved førnævnte landsmødes afslutning.

Alle noder var på forhånd udsendt til de medvirkende med en klar forventning om, at hver især kunne sin egen stemme, så tiden ved samlingen ikke skulle bruges på at lære noderne, men have fokus på at sætte det hele sammen til flot og meningsfuld musik.

”Vi er meget stolte af, at de fire er blevet optaget i Landsorkesteret” siger FDF Gladsaxe Brass Bands orkesterleder Kim Kjær Andersen, og fortsætter: ”Det betyder naturligvis meget for de unge, når de mødes med ligesindede fra hele landet. Men vi får også stor gavn af deres spilleglæde og engagement i det daglige”.

Fra Landsorkesterets ledelse ved Marie Snedker er der desuden kommet en flot tilbagemelding ”De er bare så dygtige på deres instrumenter, og deltager aktivt i fællesskabet. Det er en fornøjelse!”

Næste samling er til februar.