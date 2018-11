Film gav stof til eftertanke

Gymnasieelever laver film om alkoholvaner

Af Niels Rasmussen

Drik mindre – oplev mere. Sådan lyder budskabet i Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens filmkonkurrence, hvor 6.000 1. g’ere fra 28 gymnasier skal give deres kreative bud på en ny festkultur, hvor alkohol ikke er i centrum. De får én dag til at lave film, der henvender sig til unge på deres egen alder.

I tirsdags indtog ’Fuld af liv’-kampagnen Gladsaxe Gymnasium, hvor 1.g’erne brugte dagen på at lave deres egne film om en ny festkultur. Dagens bedste film blev af eleverne dømt til at være ”Pas på dig selv”. Filmen fik 23 procent af stemmerne og vandt foran ”Samuels eventyr”, der fik 18 procent af stemmerne, mens ”Tænk!” på tredjepladsen fik 17 procent. ”Pas på dig selv” er lavet af Trille, Amanda og Liva.

12 1.g klasser med cirka 330 elever deltog.

Se alle filmene, som de lavede, her: http://www.lommefilm.dk/kampagner/aktuelle/drik-mindre-oplev-mere/

Konkurrencens bedste film kåres i sidste ende af en jury og vindergymnasiet bliver belønnet med en alkoholfri morgenfest for hele gymnasiet.

»Med filmkonkurrencen involverer vi eleverne i arbejdet mod en sundere alkoholkultur, idet de selv får mulighed for at give deres bud på tolkningen og formidlingen af budskabet om at drikke mindre og opleve mere. Overordnet arbejder vi målrettet på at skabe en festkultur med et lavere alkoholforbrug blandt unge. Vi tror på dialog og samskabelse frem for løftede pegefingre,« siger Christina Schiøth, projektleder i Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens alkoholkampagne ’Fuld af liv’.

Indsats med langsigtet effekt

Det er fjerde år i træk, at filmkonkurrencen afholdes – og hvis man spørger eleverne, giver konkurrencen grobund for ny viden og en refleksion over den danske alkoholkultur. Efter at have deltaget i konkurrencen svarer 43 pct. af eleverne nemlig, at de ved mere om unge og alkohol, mens 68 pct. af eleverne tilkendegiver, at deltagelsen i konkurrencen har fået dem til at tænke mere over alkoholkulturen i Danmark. Derudover ytrer 9 pct. af de elever, der drikker alkohol, at de vil drikke mindre til kommende fester