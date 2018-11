Fin indsats af svømmere ved DM

Både seniorer og juniorer gjorde det fint

Af Niels Rasmussen

Gladsaxes seniorsvømmere gjorde en god figur ved DM i Vejle med flere medaljer. Gladsaxe stillede til start med seniorerne Amalie Mikkelsen, Kristina Thomsen, Rasmus Steenberg, Victoria Bierre og Zenia Aarestrup.

Svømmerne kom godt fra start på førstedagen med en bronzemedalje til Amalie Mikkelsen i 100 fly, en bronze til Victoria Bierre i 50 ryg, og en sejr i B-finalen (9.-18. bedst kvalificerede) til Rasmus Steenberg i 50 bryst i ny personlig rekord. Med den nye rekord blev han samtidig næstehurtigste ung-senior, som er de svømmere, der først for nylig er rykket op i seniorrækken.

De sidste tre dage af stævnet fortsatte i samme gode dur: Guld til Victoria Bierre i 200 ryg og sølv i 100 ryg. Amalie Mikkelsen fik bronze i 100 medley og også i 50 fly som blev en meget tæt Gladsaxe battle mod Kristina Thomsen, som endte som nr. 4 kun 8 hundrededele af et sekund fra Amalie.

Et par dage senere drog juniorsvømmerne afsted mod DM-Junior i Esbjerg. Her stillede Gladsaxe til start med 12 juniorsvømmere. På førstedagen svømmede Alfred August Grubert under kravtiden til nordiske juniormesterskaber men endte desværre uden for top 3 i en kæmpe personlig rekord. Frederik Lentz svømmede en bronzemedalje hjem i 100 fri.

På andendagen fortsatte de gode takter med en sølvmedalje til Michelle Mortensen i 1500 fri i en personlig rekordtid samt en bronzemedalje til de fire drenge i 4×200 individuelt medley holdkap – Frederik Lentz, Alfred Grubert, Mathias Vestergaard og Oliver Steenberg.

På tredjedagen svømmede Frederik Lentz en guldmedalje hjem i 50 fri. Han svømmede som den eneste mand under de 23 sekunder.

På den sidste stævnedag formåede drengenes 4×100 fri holdkap at hive en bronzemedalje hjem. Holdet bestod af Frederik Lentz, Christian Crone, Alfred Grubert og Mathias Vestergaard.