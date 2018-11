Find en partner

FNs verdensmål om partnerskab for handling var hovedtemaet på erhvervskonferencen

Af Jan Løfberg

– Jeg håber, at I både har fået vand og næring til de små frø, som vi i dag har sået, så vi kan få kraftfulde partnerskaber til at spire i Gladsaxe.

Med nogenlunde disse ord sluttede borgmester Trine Græse (A) Gladsaxe Erhvervskonference 2018, der forrige mandag blev afviklet med over 100 deltagere hos service- og produktionsgiganten Alfa Laval på Maskinvej i Gladsaxe.

Hovedtemaet på konferencen var FNs 17. og sidste verdensmål ”partnerskab for handling”. Gladsaxe Kommune har jo som bekendt i den grad taget målene til sig. Nu vil man så også meget gerne have erhvervslivet med. Konferencen afslørede, at det synes som om, at virksomhederne er med på det.

Dagen igennem hørte man også ved bordene, at flere virksomheder ville tage kontakt med hinanden efterfølgende. Alfa Laval indbød til kaffemøde senest om fire uger.

Inspirerende var det at se to unge iværksættere – Iris Isabella Engelund og Tina Gaarn Thomsen – fortælle om, at de ud over deres egen virksomhed har slået pjalterne sammen i en fælles iværksættervirksomhed. De mødte hinanden på erhvervskonferencen sidste år.

For en flue på væggen, som man jo er som journalist, så var det interessant at høre Lars Mejlbyes indlæg. Den administrerende direktør for el-virksomheden SIF-Gruppen sagde blandt andet: – Det sker der ude blandt medarbejderne og kunderne – ikke bag et skrivebord. Selv har jeg mange sparringspartnere blandt vores kunder. Vi skal heller ikke være bange for at fortælle, når det går skidt. Vær åben og ærlig.

Hvem der finder en partner til fremtidig dans i den komplekse verden, vi lever i, afslører sig nok inden længe.