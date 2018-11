Flere busser i Høje Gladsaxe, men 250S forsvinder

Sådan kommer busruterne til at tage sig ud i Gladsaxe fra næste sommer. Foto: Nyt Bynet.

Åbningen af Cityringen til næste sommer fører til mange ændringer af buslinjerne, blandt andet i Høje Gladsaxe

Af Jan Løfberg

Dorte elsker sin bus 250S fra Høje Gladsaxe. I løbet af ingen tid kan hun komme ind til Københavns centrum. Men til sommer er det uigenkaldeligt forbi, og det er hun bestemt ikke glad for. Hun er sur. Også selv om busændringerne i forbindelse med åbningen af Cityringen fører til, at buslinje 4A kommer forbi Høje Gladsaxe. Det giver en langt kortere ventetid mellem busserne, men til gengæld kommer 4A til at tage væsentligt længere tid.

Buslinjen 250S vil til sommer køre fra Bagsværd via Gladsaxe Trafikplads videre til Mørkhøj og videre til Mellemvangen i Utterslev – men Høje Gladsaxe stoppestedet er fortid for 250S.

Til gengæld vil 4A komme til at holde i Høje Gladsaxe. I øjeblikket kører 4A fra Svanemøllen over Bispebjerg og Valby til Lergravsparken. Til sommer kommer den til at gå fra Buddinge Station, Buddinge Torv, Gladsaxevej, Vandtårnsvej, Isbanevej, Høje Gladsaxe, Dalen, Mars Allé, Lauggårdsvej, Engkrogen, Gladsaxevej/Søborg Hovedgade. På sin videre langfart skal 4A over Emdrup Torv, Bispebejrg Torv, Nørrebro Station, Fasanvej Station, Valby Station, Ny Ellebjerg Station, Åmarken Station og Friheden Station.

Så skal man ind til centrum, bliver man nødt til at skifte. 4A vil køre otte gange i timen i dagtimerne, og tre gange i aftentimerne. Natbussen vil køre én gang i timen.

Hos ”Din Offentlige Transport” forklarer man, at ”hovedstadsområdet får 17 nye metrostationer og flere store skiftesteder. For mange vil åbningen af Cityringen betyde nye og hurtigere måder at komme rundt på, fordi du kan bruge metroen på hele eller dele af rejsen.

Når der kommer mange nye metrostationer, skal busserne bindes tæt sammen med nye og eksisterende metrolinjer og tog i et nyt busnet – Nyt Bynet – så man kan komme hurtigt og direkte til og fra metro og tog – både ind og ud af byen.”