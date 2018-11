Flere konkurser i Hovedstaden

Nye tal fra viser, at 3. kvartal 2018 bød på en stigning i forhold til foregående år

Af Niels Rasmussen

Nye tal fra analysevirksomheden Experian viser, at september bød på godt og vel 400 konkurser.

– Det er i samme niveau som samme måned sidste år. Det bringer det samlede antal konkurser i 3. kvartal i år op på knap 1.350. Dermed blev 3. kvartal i år mere konkurstung end samme periode de sidste par år, siger Frode Berg, Managing Director Nordics i Experian.

Regionale stigninger og fald i konkurser

I september havde Hovedstaden, Østjylland og Nordjylland flere konkurser end samme måned sidste år, mens Sjælland og Fyn oplevede færre konkurser. Konkurstallet i Sydjylland og Midt- og Vestjylland var uændret.

– Med næsten 675 konkurser i Hovedstaden var tæt på hver anden konkurs i 3. kvartal tilknyttet Hovedstaden. Det kan umiddelbart lyde voldsomt, men det skal ses i lyset af, at der omkring en storby som København er en større virksomhedsaktivitet idet det også er her, hvor der etableres klart flest nye virksomheder. Derudover er sammensætningen af virksomheder anderledes omkring større byer end andre steder i landet, siger Jonas Spendrup Meyer, økonom i Dansk Erhverv.

Forsigtig med alarmklokkerne

Selvom 3. kvartal i år har budt på flere konkurser end samme kvartal sidste år, skal man være forsigtig med at ringe med de økonomiske alarmklokker. Danmark er fortsat inde i et økonomisk opsving, og selvom væksten i år bliver lavere end de seneste par, tror vi på, at dansk økonomi kommer til at vokse de kommende år.

– I disse år er det ikke mangel på efterspørgsel, som får konkurstallet til at stige. Siden 2015 har antallet af konkurser overordnet set været stigende. Væksten skyldes blandt andet, at man fra politisk side gjorde det nemmere at stifte virksomhed i form af de såkaldte Iværksætterselskaber.

En vigtig økonomisk pointe i forhold til konkurser er, at selvom den enkelte konkurs kan være en sørgelig historie for de implicerede, så er konkurser i bund og grund en sund økonomisk markedsmekanisme. Firkantet set kan man sige, at konkurser opstår, når mindre effektive virksomheder bliver udkonkurreret af mere effektive virksomheder. Det gør, at ressourcerne i økonomi udnyttes bedre, og det er godt for samfundsøkonomien som helhed, siger Jonas Spendrup Meyer.