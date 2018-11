Flere penge til Gladsaxe Erhvervsby

Medlemskontingenterne er ikke tilstrækkelige endnu

Af Niels Rasmussen

I 2017 investerede Byrådet 1. million kroner i at starte Gladsaxe Erhvervsby op og mobilisere virksomhederne i området. I kraft af disse midler har det siden 1. november 2017 været muligt at ansætte en leder af Erhvervsbyen.

Dette har betydet, at Erhvervsbyen nu har ca. 50 betalende medlemmer og der er gang i nogle spændende aktiviteter omkring branding, byrumsudvikling, trafik, faglige netværk – fx er der pt. en meget engageret deltagelse fra flere virksomheder i et HR-netværk og i byrumsudviklingsgruppe.

Ligeledes er der etableret sociale netværk, hvor medarbejdere fra forskellige virksomheder i Erhvervsbyen mødes efter arbejdstid.

Desværre er medlemskontingenterne kun på 410.000 kr. indtil videre, så der skal flere penge i kassen for at kunne opretholde aktivitetsniveauet.

– Jeg synes, at der har været en rigtig stor fremdrift det sidste år og virksomhederne har vist en villighed til at investere og engagere sig i udviklingen af området. Samtidig har der været et godt samarbejde med forvaltningen. Derfor er jeg glad for, at et enigt økonomiudvalg besluttede at anbefale Byrådet at bevillige yderligere 670.000 kr. til Erhvervsbyen over de næste 3 år, sagde borgmester Trine Græse (A) da pengene blev bevilget på byrådsmødet i onsdags.