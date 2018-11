Formand står inde for værdisæt

Ulrik Rasch fylder 50 år den 16. november, og han tilbringer meget af sin fritid på ABs anlæg på Skov- Foto: Kaj Bonne.

Ulrik Rasch fylder 50 år og ser tilbage på knap tre år som formand for moderklubben i AB

Af /

For tre og et halvt år siden stod Akademisk Boldklub på Skovdiget i Bagsværd pludselig uden hovedformand for de fire afdelinger: fodbold, håndbold, tennis og cricket. Ulrik Rasch blev foreslået, og han blev enstemmigt valgt på generalforsamlingen i marts 2015.

– Jeg havde boet en del år i udlandet (Frankrig og Holland) og bosatte mig i Gladsaxe Kommune i 2002, hvor mine to børn og undertegnede naturligvis meldte os ind i den lokale idrætsforening, som lå i nærheden af bopælen i Bagsværd. På et tidspunkt blev jeg spurgt om, jeg var interesseret i, at gå ind i bestyrelsesarbejdet i klubben. Efter kort drøftelse med familien blev det et positivt svar, siger Ulrik Rasch.

– Jeg må pointere, at der har været meget arbejde hele vejen rundt, og vi har haft rigtig travlt i bestyrelsen, men også en herlig oplevelse i en velfungerende traditionsklub, hvor der er en masse ordentlige mennesker og frivillige kræfter blandt klubbens ca. 1.600 medlemmer og et væld af diverse aktiviteter i de fire afdelinger. Det er på tværs af køn og alder – og henholdsvis bredde og konkurrenceidræt!

Positiv udvikling

Ulrik Rasch fylder 50 år fredag den 16. november, og han benytter lejligheden til at reflektere over de sidste års fremskridt i klubben i Bagsværd, hvor der er sket en positiv udvikling. AB er en klub for alle, og vi arbejder løbende på at skabe endnu mere aktivitet på anlægget. AB er en klub, hvor aktiviteterne på Skovdiget har dannet rammerne for mange livslange venskaber og vil også være dette i fremtiden, understreger han.

– Jeg er privilegeret, fordi vi har nogle dygtig bestyrelsesmedlemmer og visse er rigtige ildsjæle, som gennem en årrække har haft kendskab til traditionsklubbens DNA. Det har haft stor betydning, at jeg langt hen ad vejen har kunnet trække på deres viden og interne kendskab til driften i en større forening, hvor der også er en del fastansatte personale.

Tilknytning

Som et pudsigt kuriosum har Ulrik Rasch’ far, der var udlært anlægsgartner og virksomhedsejer igennem en lang årrække, i tresserne været med til udforme anlægget på Skovdiget, da AB flyttede fra de trange kår på Nørre Alle i centrum af København, og ud til et skønt og åbent anlæg med syv velplejede fodboldbaner.

– Vi har nået rigtig meget i de seneste tre år, tilføjer hovedformanden, der oprindelig stammer fra Falster.

AB har fået etableret en stor kunststofbane, opført en strandhåndboldbane, renoveret og forbedret motionslokalet, anlagt ny asfaltering på parkeringspladsen og op mod hallen samt senest foretaget renovering af Sportscafeen (genåbnet 1. november), ligesom den økonomiske side i klubben er blevet klart forbedret, da et større FIH-banklån er blevet afviklet og klubben i dag stort set er gældfri. Rammerne i dag fremstår betydeligt bedre end for ganske få år siden. Økonomisk står klubben stærkere, ligesom et fokusområde også har været at afspejle en endnu mere åben og rummelig klub i forhold til klubbens mange interessenter.

– De fire sportslige afdelinger i klubben har et fornuftigt samarbejde, og medlemmerne nyder de mange gode faciliteter på et af landets smukkeste idrætsanlæg med en herlig kulisse bestående af en farverig natur. Klubben drives efter et nedfældet værdisæt, som vi i bestyrelsen står inde for. Vi ønsker, at medlemmerne taler ordentlig til hinanden, ligesom alle også bliver behandlet på en respektabel og korrekt måde, pointerer Ulrik Rasch, som selv kommer i klubben flere gange om ugen. Han er aktiv fodboldspiller og har netop været med på det sejrende hold i Master-rækken!

Planer for fremtiden

Der er naturligvis stadigvæk en masse spændende planer for den videre drift og udvikling af klubben, der altid skal være et godt sted at trives for unge og ældre i kommunen i dagligdagen.

– Det er vigtigt, at bestyrelsen er med til at drive en idrætsklub, hvor der også er ordnede forhold, rent og pænt. Vi skal også sørge for, at de forskellige udøvere i alle afdelinger, har gode rammer, ledere og veluddannede trænere, som kan være med til at fremme de sportslige præstationer, hvor klubben i dag har mange unge og dygtige talenter løbende på ungdomsholdene i de forskellige sportslige afdelinger slutter formanden med denne positive afskedssalut, hvor han også roser et meget konstruktivt og fint samarbejde med Gladsaxe Kommune gennem årene.

Den runde dag bliver tilbragt i selskab med resten af familien i residensen i Bagsværd.