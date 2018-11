Fra gymnastiksal til kirke

Der var stort fremmøde i dagens anledning. Biskop Lise-Lotte Rebel prædikede. FDF Brass Band sørgede for messingsuppe som underholdning. Foto: Kaj Bonne.

Buddinge Kirke har rundet de 50 år efter en svær fødsel

Af Niels Rasmussen

Det begyndte med at nogle borgere i Vadgårdskvarteret godt ville have en kirke i slutningen af 1950erne. Det blev klaret med interimistiske gudstjenester i gymnastiksalen på Vadgård Skole,. De nødvendige, fysiske ting blev flyttet frem og tilbage.

Ambitionerne gik på at bygge sin egen kirke. Der blev samlet penge ind. 1155 borger skaffede 11.987 kroner og 50 øre.

Kommunen stillede tre grunde til rådighed på hjørnet af Buddingevej og Fremtidsvej, så man kunne være selvbyggere. Men man kunne ikke skaffe de nødvendige 100 borger, så der kom arkitekter til.

Det hele gik så langsomt, at kommunen byggede politistation på grunden, så det endte med at kirken blev bygget, hvor den nu ligger.

Det kunne borgmester Trine Græse fortælle, da hun i søndags i forbindelse med gudstjenesten for at markere kirkens 50 års fødselsdag var kommet for at ønske til lykke.

Hun roste kirken for det store sociale, engagerede arbejde på mange fronter.

– Fællesskabet har ofte trange kår. Men lige her i Buddinge Kirke blomstrer det. Takket være kirkens ansatte og mange frivillige rummer Buddinge Kirke alt det, som desværre ofte går tabt i den travle hverdag. Nemlig fællesskabet, sagde Trine Græse.

-Senere er kirken udvidet med blandt andet menighedssal, konfirmandstue, ungdomslokale og et nyt køkken, så der blev plads til, at alle, der havde lyst, kunne dyrke fællesskabet sammen – hvad enten det var for at flygte fra ensomhed og sjælesorger, eller for at give en frivillig hånd og skabe noget for og sammen med andre.