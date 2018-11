Gladsaxe er tredjebedst

Er blandt de bedste kommuner til at levere resultater på beskæftigelses-området

Nyborg, Frederiksberg, Gladsaxe, Hedensted, Billund, Kerteminde, Vallensbæk, Vejen, Greve og Furesø er de 10 kommuner, der ligger i top 10 på Beskæftigelsesministeriets nye benchmarking-liste. Listen viser, hvordan kommunerne samlet set klarer sig på beskæftigelsesområdet, og den opdateres to gange årligt.

I toppen af listen er de kommuner, der gør det godt, og som har færre personer på offentlig forsørgelse, end forventet ud fra deres rammevilkår, mens kommuner i bunden af listen har flere personer på offentlig forsørgelse end forventet.

Beskæftigelsesministeriet har benchmarket kommunerne ved at se på, hvor mange borgere den enkelte kommune har på offentlig forsørgelse og sammenholdt det med det antal, man kan forvente, at kommunen vil have på baggrund af dens rammevilkår. I omfanget af offentligt forsørgede indgår dagpengeområdet, sygedagpengeområdet og kontanthjælpsområdet.

På baggrund af et analysedesign, der er leveret af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), beregner Beskæftigelsesministeriet det forventede antal personer på offentlig forsørgelse.

Top 5

Kommuner med færre på offentlig forsørgelse end forventet

Faktisk Forventet Personer Potentiale mio kr.

1. Nyborg 1.620 1.840 220 – 16,3

2. Frederiksberg 4.330 5.090 760 – 57,3

3. Gladsaxe 2.980 3.400 420 – 31,1

4. Hedensted 1.820 2.080 260 – 18,2

5. Billund 1.090 1.230 140 – 9,4