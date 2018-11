Gladsaxe har ikke brug for flere letbaner

Endnu før den første letbaneskinne er lagt på Ring 3, skal politikerne i Gladsaxe Byråd have en temadrøftelse

AF Henrik Sørensen, Folketingskandidat (k)

Endnu før den første letbaneskinne er lagt på Ring 3, skal politikerne i Gladsaxe Byråd have en temadrøftelse, om Gladsaxe sammen med København skal bygge en ny letbane fra Gladsaxe Trafikplads via Mørkhøj Parkalle, Tingbjerg og Frederikssundsvej til Nørrebro Station.

En sådan letbane vil anslået koste 3 milliarder kroner, og turen vil tage 24 min. I dag er køretiden med bus fra Trafikpladsen til Nørrebro også 24 minutter. Så der er ingen tidsmæssige gevinst at hente med letbane.

Så hvad skal Gladsaxe med en letbane, der ender ved Nørrebro station og kører gennem Tingbjerg?

Hvis det er forbedret kollektiv transport, så kan politikerne gøre det bedre og billigere ved, at satse på moderne el-busser. Men desværre vil politikerne for alt i verden vil have letbane, uanset prisen, også selvom der er bedre løsninger.

I Region Midtjylland har man været nødt til at gennemføre store besparelser på den kollektive busdrift for at betale for letbanen i Århus. Samme besparelser skal Region Hovedstaden også gennemføre for at betale for letbanen i Ring 3.

Under kommunalvalgkampen sidste år lovede et flertal i byrådet, at man ikke vil åbne for en busrute fra Tingbjerg til Mørkhøj, så hvad er ændret siden de samme politikere nu, er parat til at ”temadrøfte” en vejåbning til Tingbjerg fordi det er en letbane? Det skylder byrådet borgerne et svar på.

Mørkhøj har brug for en bedre busbetjening. Og det kan byrådet ordne i morgen, hvis de vil.