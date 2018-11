Gladsaxes politikadetter poserede med justitsministeren

Politikadetterne fik lige en ekstra en på opleveren, da de løb ind i justisminister Søren Pape Poulsen. Foto: Privat.

De ti folkeskolelever besøgte Christiansborg

Af Niels Rasmussen

Ti folkeskolelever fra Gladsaxe har siden september været i lære som politikadet i et projekt, der skal styrke de unges forhold til politiet og forebygge kriminalitet.

Undervejs i projektet skal de 12-14 årige kadetter få en forståelse af politiets arbejde, og skal man forstå, hvilken rolle politiet egentlig har, må man også forstå deres rolle i demokratiet.

De gjorde kadetterne i tirsdags, da de besøgte Christiansborg. Her lærte de om de tidligere statsministre, kiggede med i folketinget og rendte ind i justitsminister Søren Pape Poulsen, der glædeligt stillede op til et gruppebillede.

– Et af dagens højdepunkter. Rendte tilfældigt ind i denne flok seje juniorkadetter, som er ”i lære” hos Vestegnens Politi. Tak for gode spørgsmål og sjove kommentarer, skrev Søren Pape Poulsen efterfølgende på Twitter.

En lærerig oplevelse

Politikadet Junior, som projektet hedder, blev udviklet af Københavns Vestegns Politi i 2015. Siden da har flere nabokommuner været igennem forløbet, og i år er det første gang, at elever i Gladsaxe gennemgår forløbet.

For kadetterne, der til dagligt går på Mørkhøj, Grønnemose, Enghøjgård og Søborg Skole, slutter forløbet den 6. december, hvor de endeligt kan fejre at være blevet junior politikadetter.

Det er en præstation, som er værd at fejre for kadetterne, der blandt andet har stoppet opstillede butikstyverier, husspektakler og barslagsmål undervejs i det lærerige forløb.

– Jeg har lært meget. Man skal både have respekt og disciplin som politibetjent, og det vidste jeg ikke, før jeg var med i det her forløb. Jeg føler, at jeg kender betjentene rigtig godt nu, fortæller kadet Yasin Kebsi.