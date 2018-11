Hastigheden på motorveje skal ned

Forslag fra Venstre til byrådsmødet

Af Niels Rasmussen

Hastigheden på motorvejene Motorring 3 og Hillerødmotorvejen beliggende i Gladsaxe kommune skal sættes ned.

Det er en del af det forslag, som Venstres gruppeformand Pia Skou fremsætter på byrådsmødet onsdag aften.

Ifølge Pia Skous forslag skal byrådet rette henvendelse til vejdirektoratet med syv forslag:

1. Hastigheden nedsættes på Motorring 3 og Hillerød motorvejene beliggende i Gladsaxe kommune på samme måde, som hastigheden er reduceret på Lyngbyvejen og på dele af Motorring 3 beliggende i Gentofte Kommune.

2. Gladsaxe Byråd ønsker på begge motorveje den belægning som nedsætter støjen mest.

3. Gladsaxe Byråd ønsker en status på den eksisterende lavtstøjende asfalt og hvornår den forventes udskiftet næste gang.

4. Opsættelse af støjskærme langs motorvejene, som ikke bare kaster støjen længere væk.

5. Opsættelse af fastsiddende permanente stærekasser til fartmåling. Denne opfordring skal også sendes til Rigspolitiet.

6. Gladsaxe Byråd ønsker en status fra Vejdirektoratet på hvilke foranstaltninger Vejdirektoratet har i sigte for at bekæmpe støj fra motorvejene kørende gennem Gladsaxe.

7. Vejdirektoratet undersøger muligheden for en yderligere hastighedsnedsættelse i tidsrummet 22.00-06.00 på Motorring 3 og Hillerød motorvejene.”