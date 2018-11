Hollywood kom til Bagsværd

Især pigerne havde fundet festtøjet frem i dagens anledning. Statuetten har ikke fået sit eget navn, så det kunne måske være en konkurrence værd på skolen. Foto: Kaj Bonne.

8. klasserne fra Bagsværd Skole holdt festlig afslutning på filmprojekt

Af Niels Rasmussen

”Tak”.

Så kortfattet kan det siges, når man gerne vil holde takketale efter at have fået en filmstatuette i bedste Oscar-stil a la Hollywood for den indsats, man har leveret under skabelsen af en film.

Mange af prismodtagerne var ovre i den benovede afdeling, da de blev kaldt frem for at modtage statuetten fredag formiddag i Bibliografen

8. klasserne på Bagsværd Skole har i dansktimerne gennem de seneste måneders tid arbejdet med emnet kortfilm, fortæller lærer Jan Irby.

Først i workshops, hvor de har arbejdet med filmklipning, dokumentarfilm og podcasts og siden teoretisk på skolen om filmiske virkemidler og dramaturgi i kortfilm og reklamer.

De seneste par uger har eleverne i grupper arbejdet med at producere deres egen kortfilm bl.a. med planlægning, storyboard osv. og tirsdag var så produktionsdag, hvor alle grupperne arbejdede på egen hånd i ”marken” med at gøre deres filmideer til virkelighed. dvs. de filmede og redigerede.

Onsdag arbejdede de med at producere en filmplakat, som skulle ”sælge” deres film samt med en kort præsentationstale, og så kulminerer det hele fredag i en stor filmgalla i Bibliografen i Bagsværd, som vi har et fantastisk samarbejde med. Kl. 8.45 er den røde løber rullet ud, elever og lærere møder i stiveste puds, hvorefter skolens 7. og 8. klasser ser de 12 film.

Efterfølgende er der prisoverrækkelser i 10 nomineringer:

(Teknisk bedste film – Bedste flimre – Bedste film inden for de fire temaer, som eleverne havde valgt imellem, Bedste Skuespil – Bedste pitch (oplæg før filmen vises) Bedste filmplakat og Bedste film.

Eleverne stemte selv på nogle kategorier i salen, mens juryen af lærere valgte det mere tekniske og for filmplakaterne.

8. klasserne var blandet på kryds og tværs, og det havde givet gode resultater med mange nye venskaber lige som nogle grupper overhovedet ikke havde talt sammen.

7. klasserne var med for at være forberedte til næste år, når de skal være kreative.