Hver 18. vinder

Bagsværd Roklub sælger julekalendere med store gevinstchancer

Af Niels Rasmussen

Hvis man vil være sikker på at være blandt vinderne af førstepræmien i Onsdagslotto så skal man bare spille 98.000.000 rækker. Og så kan man jo risikere at der er flere vindere.

Noget nemmere er det at vinde, når man køber en af de julekalendere, som Bagsværd Roklub sælger i året, hvor man fyldte 75.

Der er fremstillet 3.000 julekalendere, og der er 167 gevinster. Den samlede værdi af præmierne er 36.545 kr.

Formålet med salget af julekalenderne er at skaffe penge til at købe nye både. Sportsligt går det nærmest forrygende i klubben, og jo bedre materiel man har jo større er chancerne for at opnå gode resultater. Både kan godt blive ”trætte”.

-Kort fortalt ønsker vi at tilbyde beboere i Gladsaxe kommune at købe de antal julekalendere de ønsker ved at betale via mobilepay. Som kommentar ved betalingen skriver man sin adresse og så leverer vi de antal kalendere man har betalt for i postkassen indenfor få dage. Gevinsterne er hovedsageligt fra lokale forretninger i Søborg og Bagsværd, hvilket burde tiltale kommunens borgere. Førstepræmien er sponsoreret af et klubmedlem, Peter Skafte øl & vand, som giver et gavekort til et stort udvalg af drikkevarer til en værdi af 5.000kr, og det er jo et dejligt , hvis man skal holde konfirmation, bryllup eller anden fest i det kommende år, siger Steen Christensen fra roklubben.