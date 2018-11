I Esbjerg bygger de stor ishal til 68 mio. kr.

På Gladsaxedagen kunne kommunens borgere blive klogere ved at få en snak med de berørte foreninger i Gladsaxe Skøjtehal. Foto: Kaj Bonne.

Det er næsten 20 millioner kroner under det, som er budgettet for en ny skøjtehal i Gladsaxe

Af Jan Løfberg

Drag mod vest. Det har menneskeheden gjort i generationer. Og når det drejer som at lade sig inspirere til, hvordan man bygger en ny stor ishal, så er det måske ikke så ringe en idé at tage til Esbjerg.

Ikke nok med, at man får banket en ishal op i løbet af blot 17 måneder, men de samlede omkostninger er det også lykkedes for byrådspolitikerne i Esbjerg at holde nogenlunde nede. Ishallen Granly Hockey Arena i det vestjyske er på 8.111 m2, og der er plads til 4.378 tilskuere – heraf 1.810 ståpladser.

Prisen? 68 millioner kroner. Entreprenøren? KG Hansen & Sønner står totalentreprisen.

85 mio. afsat

I Gladsaxe Kommune har et enigt byråd sat 85 millioner af til en ny skøjtehal. Gladsaxe Bladet har spurgt Katrine Skov (A), der er formand for Kultur, Fritids- og Idrætsudvalget, om man ikke kan bygge til samme pris som vestjyderne.

– Det har længe stået klart, at der var politisk flertal for, at det fortsat skal være muligt at løbe på skøjter i Gladsaxe. I budget for 2019 til 2022, som hele Gladsaxe Byråd står bag, er der afsat 85 mio. kr. til en ny skøjtehal eller til renovering af den gamle skøjtehal. Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) skal udmønte midlerne i dialog med brugerne. Før sommerferien fik vi i udvalget en grundig gennemgang af 4 scenarier for skøjtehallen og for is-sporten i Gladsaxe. Det er administrationens vurdering, at det vil koste 111 mio. kr. at opføre en ny skøjtehal på 4.700 m2 og med 500 tilskuerpladser, her i Gladsaxe, siger Katrine Skov.

Undrer sig

Jan Darville, der er bestyrelsesmedlem i GIF-Gymnastik og medlem af Brugerbestyrelsen i Gladsaxe Kommune har ved flere lejligheder undret sig over priserne, som man finder frem til i Gladsaxe Kommune. Sådan har det været i forbindelse med en ny gymnastikhal – 40 mio. kr. kontra 20 mio. kr. som en ny hal har kostet i Køge – og nu også i forbindelse med en ny skøjtehal.

– I Gladsaxe mener ejendomsforvaltningen, at en hal med noget mindre kapacitet skal koste 85 mio. kr. Der er ikke brug for 4.378 tilskuerpladser i Gladsaxe, så hvis vi får jyderne til at bygge den, må vi kunne nøjes med 55-60 mio.

Hvorfor skal borgerne i Gladsaxe kigge på, at deres skattepenge går til fuldstændig unødvendige overpriser? Hvor mange ting er vi efterhånden gået glip af i Gladsaxe, fordi en ejendomsforvaltning enten er inkompetent eller totalt har mistet respekten for borgernes penge, og som fuldstændig tilsidesætter, at indholdet er vigtigere end skallen? Spørger Jan Darville.

Kvalitetsbyggeri

Katrine Skov er bekendt med kritikken: – Vi politikere må tit høre kritik fra idrætsudøvere og borgere i Gladsaxe, som ikke kan forstå forskellen på priser i vores kommune og andre kommuner. Vi er jo ikke fagfolk, så det kan være svært for os at svare på, hvad der er årsagen til de ofte store forskelle, som anlæg koster i Gladsaxe og i f.eks. Esbjerg. Noget af forklaringen kan bunde i, at vi ønsker kvalitetsbyggeri, som kan holde i mange år.

KFIU har været på en tur rundt i andre kommuner for at se på skøjtehaller. Nogle steder ligner hallerne mere en kostald end en sportshal.

Gladsaxe ligger ikke i Vestjylland, men derimod i et tætbygget hovedstadsområde. Hvis man ser nærmere på forskellene på grundbeskatning og på ejendomspriser i henholdsvis Gladsaxe og Esbjerg, vil man sikkert finde tilsvarende forskelle. Nu er der sat 85 mio. kr. af til, at vi fortsat kan løbe på skøjter i Gladsaxe. Det er mange penge og jeg ser frem til samarbejdet med klubberne, når vi skal finde den rigtige løsning for vores kommune, siger Katrine Skov.