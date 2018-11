IF Bytoften mangler julegæster

Der er flere frivillige end tilmeldte til gratis arrangement

Af Niels Rasmussen

Der er plads til 75 voksne og 75 børn, når IF Bytoften inviterer til gratis juleaften 24. december på Gladsaxe Skole i kantinen. Men i øjeblikket er der faktisk flere frivillige end tilmeldte.

-Vi mener jo, at det er et rigtig godt tilbud til den enlige mor eller far, enlige ældre og andet godtfolk, siger IF Bytoftens formand Thomas Dreyer, der har en mindre hær af frivillige, der gerne vil være end el af arrangementet.

-Vi sørger for julegaver skænket af sponsorer til alle og for maden.

Hvis man er interesseret i at være sammen med forhåbentlig bunke andre mennesker juleaften kan man tilmelde sig på Dreyer.thomas@yahoo.dk