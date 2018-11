Indvandrere i fokus

Teaterforestillinger i Værebro og Høje Gladsaxe

Af Niels Rasmussen

I Værebro Park og i Høje Gladsaxe har man fået mulig for at præsentere teater for beboere og naboer.

-Teateret Danskdansk kommer og spiller forestillingen ”Udvandrerne” i hvert af de to boligområder, og alle er inviteret med gratis. Stykket hedder Udvandrerne og handler kort fortalt om de mennesker, der er udvandret fra deres hjemland og kommet til Danmark.

Det er jo et højaktuelt emne og både i Høje Gladsaxe og i Værebro Park bor der mange indvandrere og efterkommere af indvandrere, det er måske derfor særlig aktuelt for os at få en god dialog og mere viden om det at udvandrer, siger boligsocial medarbejder Mette Stenbæl Andersen.

Gladsaxe Kommune og Statens Kunstfond har støttet teaterprojektet og dermed gjort det muligt, at beboere og naboer i de to boligområder nemt og gratis kan komme i teateret.

-Vi arbejder sammen med Biblioteket her i Værebro Park om at gøre kulturoplevelser nemmere til gengængelige for vores beboere. Teater kan ligesom andre kulturoplevelser have den begrænsning, at man som ikke trænet teaterpublikum føler sig fremmed og har brug for nogen der kan invitere en ind. Det er det vi har held med her i Værebro Park og som vi denne gang gør i samarbejde med Høje Gladsaxe, Gladsaxe Bibliotek og teater danskdansk, siger Mette Stenbæk Andersen, Forestillingerne vises i :

Værebro Park i salen i Værebro Center fredag. 23. november kl. 17

Gratis billetter kan hentes i Værebro Beboerhus, på Biblioteket.

Høje Gladsaxe i beboerhuset Pulsen Høje Gladsaxe torv 2B, lørdag 24. november kl. 15.Billetter kan hentes på Vores HG’s kontor.