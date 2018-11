Ingen planer om at blødgøre Gladsaxes vand

-

Af Pia Vendelholdt Christensen, Miljøchef

Gladsaxe Kommunes forsyningsselskab Novafos bliver jævnligt spurgt, om kalken kan fjernes fra vandet, inden det når ud til forbrugerne. Novafos har 17 vandværker, hvor grundvandet pumpes op fra kalklagene i jorden, og derfor har et naturligt indhold af kalk. Her bliver grundvandet behandlet så simpelt og skånsomt som muligt, så vandets naturlige indhold af fx kalk ikke fjernes.

Blødgøring af drikkevandet har både fordele og ulemper. Fordelene er fx mindre slid på hvidevarer og mindre kalk, der sætter sig på vandhaner og fliser. Ulemperne er, at blødgøring kræver, at der tilsættes kemikalier til drikkevandet og at det skaber risiko for dårligere tandsundhed. Derudover er de teknologier, der findes i dag til at fjerne kalken, meget dyre at installere, da de bl.a. kræver ombygning af vandværkerne. HOFOR, der er forsyningsselskab for København og en lang række omegnskommuner, er i gang med at installere blødgøringsanlæg på alle deres vandværker.

Det første anlæg blev sat i drift på Brøndby Vandværk i 2017. Novafos har derfor valgt i første omgang at følge de konkrete driftserfaringer fra HOFOR nøje.