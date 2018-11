Jubilæumskoncerter i Buddinge Kirke

Bobo Moreno synger i Buddinge Kirke den 22. november. Foto: Pressefoto.

I forbindelse kirkens 50 års jubilæum afvikles to koncerter

Der sker meget i Buddinge Kirke de kommende uger. Kirken runder 50 år den 24. november, og det markeres med et par interessante koncerter. Først er der en koncert for især de vokse. Den 22. november kl. 19 er der stor festlig jubilæumskoncert med tre markante og fantastiske solister, der vender tilbage til Buddinge Kirke for at gentage succesen fra tidligere koncerter i kirken.

Miriam Jul Rasmussen har som frontfigur for Breeze of Gospel eller som solist med forskellige musikere givet hundredevis af kirkekoncerter. Hun synger sange om tro, håb og kærlighed og råswingende gospel.

Søren Launbjerg er kendt for store musicalopsætninger, teaterkoncerter og som sangstemme i store Disneyfilm. Han har en fantastisk stemme med et stort register og et fængende teatralsk udtryk. Han sidder i det udvalg, der leder arbejdet med at udvælge sange til den nye højskolesangbog, der udkommer i 2020. Derfor bliver man også nødt til at synge et par fællessange sammen med Søren.

Bobo Moreno har sunget sig længere og længere ind i hjerterne på musikelskere i hele landet. Da Bobo besøgte Buddinge Kirke for lidt over et år siden blev det også til den mest velbesøgte koncert nogensinde i kirkens 50-årige historie. På publikums reaktioner så det heller ikke ud til, at nogen gik skuffet hjem.

Koncerten består af en afdeling hver til de tre sangere. Et sted cirka midtvejs gør man plads til en pause med en lille forfriskning. Afslutningsvis bliver de tre sangere sat sammen til en stor finale. Kirkens organist Fredrik Mellqvist holder sammen på aftenen. Esben Duus på trommer og Dan Rasmussen på bas spiller med.

Koncerten er med gratis entré men vi laver en indsamling/frivillig entré til Dansk Flygtningehjælp.



Er der musik i kirken?

På Buddinge Kirkes officielle fødselsdag lørdag den 24. november kl. 16 mødes Kalle (kendt fra Ramasjang) og Fredrik (kendt fra Buddinge Kirke) til musik og sjov for at finde ud af, om der nu virkelig er musik i kirken.

I højt tempo og med masser af musikglæde spilles, synges og undersøges noget af den musik der bliver brugt i kirker. Alt fra liturgisk sang til gospel kommer under kærlig behandling af to energiske musikanter.

Fredrik guider Kalle rundt i kirken i en musikalsk rundvisning der starter ved orglet som bliver fremvist i børnehøjde. Børnene bliver inddraget i rytmer og sang. Nogle modige børn kan ligefrem få lov til at dirigere et lille musikforløb med hjælp fra Fredrik og Kalle.

Titlen på koncerten spørger spøgefuldt. Efter koncerten håber man dog at ingen er i tvivl om at der er musik i kirken!

Herefter serveres æbleskiver i menighedssalen.

Der er fri entré.