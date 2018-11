Kim Larsen væltede Bagsværd Kirke

Fællessang i Bagsværd Kirke med Kim Larsen og en fyldt kirke. Foto: Kaj Bonne.

Mindekoncerten for den folkekære sanger var et tilløbsstykke

Af Jan Løfberg

Biler og folk alle vegne rundt om Bagsværd Kirke. Kim Larsen Mindekoncerten i tirsdags fyldte kirken og lidt mere til. Nogle måtte gå forgæves, men de fleste af de 450 forhåndstilmeldte fik en plads. Enten på de 300 stole, siddende på gulv og trappe eller stående.

Stemningen var eminent fra start. Med sognepræst Torben Ringgaard som guide for aftenens koncert blev der indbudt til fællessang til den afdøde kunstners allerpopulæreste sange. Og når det nu var i Bagsværd, så kunne åbningen ikke være bedre end den legendariske Gasolin’-sang ”Det bedste til mig og mine venner” – et par af linjerne hedder: Nerverne som glas på restiniler, jajaja, Skøjteløb på Bagsværd Sø.

Herefter gik den derudad med Ringgaard som fortolker af både det kristne budskab og Kim Larsens og Gasolin’s tekster. Og der var levende musik og et ungdomskor til at forædle fortolkningen.

Man kunne for så vidt godt kalde aftenen for en gudstjeneste i folkets tjeneste. Det var en herlig og stemningsfuld aftenen, der også ramte det uhøjtidelige.

At tilstrømningen var så markant har så gode sider. For en ny aften er i støbeskeen: Bagsværd Kirke beklager, at så mange måtte gå forgæves, men man vil lave et lignende arrangement snarest. Så hold øje med annoncen her i Gladsaxe Bladet.

Og så siger man, at det kun er jul én gang om året …