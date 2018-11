Kvindekamp i en mandsdomineret verden

Fire stærke kvinder på mission i ”Widows”. Foto: Nordisk Film

Bibliografen viser ”Widows” samt et par julefilm

Af Niels Rasmussen

”Widows” er det nye eksplosive drama fra den Oscarvindende instruktør, Steve McQueen. Han er manden, der gav os ”Hunger”, ”Shame” og ”12 Years A Slave”, tre intense karakterstudier af mænd på grænsen af sammenbrud.

”Widows”, der er baseret på Lynda LaPlantes tv-serie fra 1980erne, fortæller historien om fire stærke kvinder med én ting til fælles; en enorm gæld efterladt af deres kriminelle, afdøde mænd.

Instruktøren Steve McQueen siger selv om filmen: ”Det kraftfulde ved denne historie er, at disse fire kvinder fra forskellige race, sociale og økonomiske baggrunde fandt sammen for at opnå et fælles mål. De forstod at ved at arbejde sammen, var de i stand til alt.”

Det citat sætter på fornem vis scenen, og tilsætter man ydermere så fantastiske skuespillerinder som Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elisabeth Debicki og Cynthia Erivo har man opskriften på en intens og moderne spændingsfilm om kærlighed, kriminalitet og korruption. Er ovenstående ikke helt nok til at overbevise, er manuskriptet skrevet af selveste Gillian Flynn, der er kvinden bag en af de seneste års allerstørste bogsucceser, nemlig Kvinden der forsvandt.

”Widows” har premiere i Bibliografen torsdag 22. november. For dem, der ikke er gamle nok til at se ”Widows”, har Bibliografen stadig både ”Nøddeknækkeren” og ”Julemandens datter” på programmet i den kommende uge.

Så vil man gerne tage lidt forskud på juleriet, er lige netop de film sagen.