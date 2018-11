Kvinderne svinger penslerne

541 er i praktik som malere

Af Niels Rasmussen

Virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen har haft travlt med både at bygge og skrive jobopslag det seneste år, og det smitter af på antallet af lærlinge.

Og stadig flere ansætter kvindelige lærlinge.

I årets første otte måneder har 467 kvindelige lærlinge skrevet under på en aftale om praktikplads med en bygge- og anlægsvirksomhed. Det er 100 flere end på samme tid sidste år, viser nye tal fra Undervisningsministeriet. Samtidig er antallet af kvinder i skolepraktik faldet markant.

– Det er en rigtig god og nødvendig udvikling. Alene i bygge- og anlægsbranchen risikerer vi at mangle op mod 17.000 faglærte om 10 år. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne tager ansvar og uddanner både mænd og kvinder, mens der er gang i hjulene, siger underdirektør i Dansk Byggeri Louise Pihl.

Dansk Byggeri etablerede i marts Byggeriets Kvinderåd, der skal komme med anbefalinger til, hvordan bygge- og anlægsvirksomhederne kan få flere kvinder til at tage en uddannelse inden for byggeriet. I dag er kun ni procent af medarbejderne i branchen kvinder. Målet er at fordoble den procentdel inden for de næste ti år.

Flere kvindelige tømrer og snedkere

I mange år har malerfaget været det populære valg, når kvinder valgte en erhvervsuddannelse inden for byggeriet. Det er det stadig, men der er sket en ændring. Blandt andet vælger flere kvinder end tidligere at blive tømrere eller snedkere.

– Dansk Byggeri arbejder for, at piger allerede i folkeskolen skal kunne se sig selv i bygge- og anlægsbranchen. Derfor er det meget positivt, at der både er kommet flere kvindelige lærlinge, og at de vælger flere af branchens fag, siger underdirektør i Dansk Byggeri Louise Pihl.

541 kvinder er i praktik som maler, mens tømrerne og snedkerne har henholdsvis 76 og 120 kvindelige lærlinge.

Ser man helt overordnet på fordelingen mellem mandlige og kvindelige lærlinge, er der dog langt igen, før der er ligestilling. Ud af mere end 10.000 elever i lære i virksomhederne på en bygge- og anlægsuddannelse er 770 kvinder.