Magi og historisk drama

Newt og ”no-maj’en” Jacob på farten i ”Fantastiske skabninger 2: Grindelwalds forbrydelser”. Foto: SF-Studios.

Fantastiske skabninger og et episk kærlighedsdrama vises i Bibliografen

J.K. Rowlings fantasi er tilsyneladende en uendelig kilde til eksotiske og gruopvækkende ideer, hvilket ”Fantastiske skabninger 2: Grindelwalds forbrydelser” er et fremragende eksempel på. Newt Scamander i skikkelse af Eddie Redmayne er igen på farten med den hyggelige Jacob Kowalski i hælene. Sammen skal de opspore en undvegen Grindelwald, spillet med iskold charme af Johnny Depp, der i forgængeren spredte skræk og rædsel i New York. De to er dog komplet uvidende om, hvor livsfarlig en mission de har påtaget sig. For forude venter et dødeligt opgør mellem det gode og det onde, hvor både kærlighed og loyalitet kommer på prøve. Kendte karakterer fra seriens første film er selvfølgelig tilbage, og selveste Albus Dumbledore gør sin længe ventede entré.

11. november er 100-året for afslutningen på 1. Verdenskrig. ”I krig og kærlighed” er et episk kærlighedsdrama, der overordnet fortæller om tiden, men mere specifikt om soldaten Esben, der efter tre år deserterer for at blive forenet med sin elskede kone Kirstine og sønnen Karl. Alt er dog forandret i hans fravær. Den tyske officer Gerhard har overtaget rollen som familiefar og bejler kraftigt til Kirstines hjerte. Fra sit skjul bliver Esben for at redde sig selv, kærligheden og sin familie.

”I krig og kærlighed” har en række fremragende skuespillere på rollelisten, der iblandt Sebastian Jessen, Rosalinde Mynster, Thure Lindhardt, Natalie Madueño og Ulrich Thomsen. Der er ikke sparet på noget og filmen er en af de dyreste danske filmproduktioner nogensinde. Ovenstående film har premiere i Bibliografen torsdag 15. november.