Med formanden på rundvisning

Læserne bag Pia Kjærsgaard sidder i en logerne af i Folketingssalen, nemlig ”urnelogen” - logen for de tidligere folketingsmedlemmer! Foto: Kaj Bonne.

Pia Kjærsgaard viste 50 af Gladsaxe Bladets læsere rundt i Folketinget

Folketingets formand Pia Kjærsgaard var i hopla, da hun i sidste uge var ”rundviser” på Christiansborg. Her var 50 af Gladsaxe Bladets læsere mødt op for at se Folketinget til en god aften, hvor stemingen var fin og grinene mange.

Med sig på rundturen havde Pia Kjærsgaard sin chauffør Troels Stigaard, der har arbejdet 39 år i Folketinget, hvilket er fire år mere end formanden.

Læserne blev først samlet i Landstingssalen, siden var man på besøg i repræsentationslokalerne, Pia Kjærsgaard eget kontor, finansudvalget, Dansk Folkepartis gruppeværelse og Folketingssalen. Både formand og den meget vidende og vittige chauffør fortalte historier og anekdoter – særligt under fremvisningen af malerierne af Danmarks statsministre og tidligere folketingsformænd.

Pia Kjærsgaard pegede på væggen: – Er der nogen, der ved, hvad det er? Det er en cigarholder, så kunne udvalgsmedlemmerne lægge deres cigar i holderen, inden de gik ind til mødet. Jeg kunne godt ønske mig, at man i dag lavede det samme til mobiltelefoner!

I gruppeværelset sagde formanden: – I Dansk Folkeparti er vi de eneste, der synger morgensang. Søren Espersen er en god pianist. Ja, i vores parti er alle sammen ”pianister” – fangede I den?

Om formandsjobbet

Folketinget er en arbejdsplads med 1200 ansatte. Det er Folketingets formand, der sidder på toppen af det hele – fra rengøringsassistenter, håndværkere, folketingsmedlemmer og ministre: – Mange tror, at jeg bare sidder i stolen. Men jeg sørger for, at alt går rigtigt for sig. Det er en stor opgave, som jeg er meget glad for. På et tidspunkt sagde jeg til Kristian Thulesen Dahl: Jeg har meget mere at lave, end da jeg var partiformand. Thulesen Dahl svarede: Jeg går jo også bare og slapper af!

Pia Kjærsgaard afholdt sig generelt fra at komme med politiske budskaber. Men da hun blev spurgt om, hvad hun mente om den stigende tendens, hvor en politiker bliver valgt for et parti, men skifter til et andet i valgperioden: – Jeg synes, at man snyder vælgerne ved, at man ikke overlader sin plads til en stedfortæder. Men vi kan ikke rigtig gøre noget, for det kræver en grundlovsændring.

På de to timer kom læserne igennem 169 års danmarkshistorie. Fra den første grundlov blev underskrevet i 1849. Det var demokratiets vugge til den digitale tidsalder på Borgen.



Chauffør Troels Stigaard fortæller historier om Danmarks tidligere statsministre.

Foto: Kaj Bonne.



I vores parti er alle ”pianister”, sagde formanden. Foto: Kaj Bonne.