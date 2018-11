Nu kommer problemerne

Foto: Kaj Bonne

Kort inde i 2025 skal letbanen fra Lyngby til Ishøj stå færdig.

Af Niels Rasmussen

Det vil give en masse praktiske problemer, når der skal graves op og ned, bores, hakkes og køres jord fra og til. Det ved tilhængerne godt, så det vil vist næppe komme bag på dem, når modstanderne gør opmærksom på det.

De første problemer har allerede meldt sig. Midterrabatten nord for Buddinge Station er ved at blive fjernet. Det sker efter planen fra 15. til 25. november. Det sker for at forberede arbejdet med at flytte vand- og kloakledninger.Under fjernelsen af midterrabatten på Buddingevej vil der klokken 9-15 være et spor åbent i sydgående retning og to i nordgående.

Det kan i perioder give nedsat fremkommelighed på strækningen. Fra 13. december og ca. seks måneder frem vil det omfattende arbejde med ledningsomlægningerne blive udført.

Det vil foregå i tre måneder i den ene side af vejen og tre måneder i den anden side af vejen.