Nu også digital eksamen

Bagsværd Kostskole og Gymnasium klar med nye linjer

Af Niels Rasmussen

Fra skoleåret 2019-20 kan gymnasieelever på Bagsværd Kostskole og Gymnasium vælge en studieretning, som de aldrig før i Danmarkshistorien har kunnet vælge. På lige fod med fx en samfundsfaglig eller en naturvidenskabelig studieretning, vil eleverne fremover kunne søge ind på en digital studieretning med fagene kommunikation/it, programmering og design.

Det er undervisningsminister Merete Riisager, der har givet Bagsværd Kostskole og Gymnasium grønt lys til, som foreløbig det eneste gymnasium i Danmark, at indføre den nye studieretning. Foreløbig for tre årgange med start i henholdsvis 2019-20, 2020-21 og 2021-22. Rektor for Bagsværd Kostskole og Gymnasium, Jimmy Burnett Nielsen er begejstret for den nye studieretning, som han ser store perspektiver i:

”Den digitale studieretning kommer til at give eleverne nogle færdigheder og indsigter, som er enormt værdifulde for den fremtid, der ligger foran dem. Vi står midt i et af menneskehedens allermest afgørende paradigmeskift, nemlig det digitale. Og som ungdomsuddannelse spiller gymnasiet en helt afgørende rolle i at ruste eleverne til den verden, som allerede buldrer afsted i cyberspace.”

Jimmy Burnett Nielsen tøver ikke med at kalde den nye studieretning for en del af den dannelsestanke, der udgør det stabile grus for Stx-gymnasierne: