Nye Elmålere

Af Torben Nicolaisen

Man må undres over den arrogante måde som Ørsted (tidligere DONG) svarer sine kunder på.

Vi fik i vores kolonihave og på vores hjemmeadresse skiftet vores måler ud med nye fjernaflæste målere, det resulterede i at vores el regninger steg med over 70 %.

Dette undrede os overordentligt meget da vi ikke mente at vores forbrug var anderledes, end det tidligere havde været – snarere tværtimod.

Vi havde skiftet til LED-pærer og fået nye hvidevarer med lavere forbrug. Med det som udgangspunkt rettede vi henvendelse til Ørsted for at finde en forklaring.

Det eneste, vi kunne få oplyst, var, at de gamle målere både i kolonihavehuset og derhjemme samt hos de andre kolonihaveejere, der løb de gamle målere for langsomt rundt, så de viste for lavt forbrug, så man burde være taknemmelig over at vores målere ikke blev skiftet for 10 år siden, for så havde det jo kostet os endnu flere penge.

Man undres.

Godt de ikke er gået konkurs, efter målerne løb for langsomt i alle de år!