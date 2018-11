Nyt intrasystem skal testes

Der var masser af optimisme at spore hos deltagerne, da de var færdige med at diskutere det nye system. Foto: Privat.

Politikere, ledere og forældre diskuterede de sidste detaljer

Af Niels Rasmussen

Gladsaxe er én af fire kommuner, som i januar 2019 skal teste intrasystemet Aula, inden det implementeres på samtlige af landets folkeskoler efter sommerferien i 2019.

Med Aula, som i 2020 også indføres på alle dagtilbud i 93 kommuner, får forældre, elever, skoler og børnehuse én samlet indgang til information og kommunikation.

Onsdag 14. november mødtes en række forældre og ledere fra Gladsaxes skoler og dagtilbud med politikere og lederes fra Gladsaxes Børne- og Kulturforvandling for at blive enige om detaljerne.

– Det er nu engang forældrene selv, der bedst kan sige, hvad de har af ønsker til kommunikationen omkring deres barn. Det gør vi klogt i at lytte på, så vi kan give forældrene det, de gerne vil have, i stedet for det vi tror, de vil have, fortalte Margit Gleerup, chef for Dagtilbud og Sundhed i Børne- og Kulturforvaltningen.

Store forventninger

De to skoler, der skal teste det nye system, er Mørkhøj og Gladsaxe Skole. På mødet fik de sammen med flere repræsentanter fra Gladsaxes øvrige skoler og dagtilbud mulighed for at definere deres udgave af det perfekte Aula.

Tankerne og idéerne var mange, og optimismen var til at spore blandt de fremmødte.

– Når man har børn i både dagtilbud og skole, bliver det en lettelse kun at skulle tjekke beskeder ét sted. På mødet i aften har jeg fået en god introduktion til, hvad Aula er, og hvad der kommer til ske frem til august 2019, forklarede Pernille Hindsgaul, bestyrelsesformand på Skovbrynet Skole.

– Jeg har i det hele taget svært ved at have nogle negative forventninger. Aula giver en række muligheder for at opbygge moduler og widgets (små programmer, også kaldet applikationer, så man kan se information fra en app direkte på skærmen uden at åbne appen først), så systemet kan tilpasses os brugere. Det, tror jeg, bliver en stor befrielse, tilføjede Frederik B. Jensen fra bestyrelsen i Børnehuset Taxhøj.