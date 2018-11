Over 750 i Gladsaxe har type 2-diabetes uden at vide det

En cykeltur kan være godt for både krop og sjæl og bidrage til at undgå diabetes type 2. Foto: Diabetesforeningen

Man kan blive testet på Verdens Diabetesdag 14. november

Kender du din risiko for type 2-diabetes, er der meget, du kan gøre for at forebygge sygdommen.

Derfor opfordrer Diabetesforeningen alle til at lade sig teste på Verdens Diabetesdag.

I Gladsaxe Kommune går 765 personer rundt med type 2-diabetes uden at vide det, og 3.825 skønnes at have prædiabetes, som betyder, at de har meget høj risiko for at udvikle type 2-diabetes.

Over 2.000 har allerede diagnosen.

Type-2 diabetes udvikler sig som regel langsomt, og derfor opdager de færreste sygdommen i tide. Diabetesforeningen benytter dette års Verdens Diabetesdag 14. november til at oplyse om de symptomer, som man skal holde høje med, og inviterer alle til at tage deres risikotest.

-Type 2-diabetes er en alvorlig sygdom, som ubehandlet kan være livstruende og på længere sigt kan medføre følgesygdomme som blodpropper, nyresvigt og amputationer. Men ved at opdage type 2-diabetes i tide kan man forebygge de farlige følgesygdomme, siger formanden for Diabetesforeningen, Truels Schultz.

Vægttab og tissetrang kan være tegn på diabetes

På Verdens Diabetesdag sidste år blev 46 procent testet med høj eller meget høj risiko for at udvikle type 2-diabetes, og de blev derfor rådet til at søge læge. Den høje risiko er overraskende for mange, fordi type 2-diabetes typisk udvikler sig så langsomt, at mange ikke mærker det.

– Oplever man kløe, synsforstyrrelser, højt væskeindtag, tissetrang eller uforklarligt vægttab kan det være tidlige tegn på type 2-diabetes. Har man nogle af de symptomer, bør man gå til lægen, siger Truels Schultz, der understreger, at type 2-diabetes er meget arvelig. Derfor bør man være ekstra opmærksom, hvis ens forældre har type 2-diabetes.

Tag risikotesten

Diabetesforeningen håber, at mange vil benytte sig af muligheden for at tage en risikotest på Verdens Diabetesdag den 14. november. Risikotesten består af 7 simple spørgsmål, som placerer folk i en risikogruppe. Testen er udviklet af forskere på Diabetes Research Centre på Leicester Universitet i England.

Du kan allerede nu tage risikotesten på www.diabetes.dk/testdigselv. På Diabetesforeningens hjemmeside kan du læse om, hvordan du kan forebygge eller leve godt med type 2-diabetes.

Rundt omkring i landet vil der være arrangementer, hvor du også kan tage risikotesten og få råd og vejledning. I Gladsaxe Kommune er der følgende arrangementer på Verdens Diabetesdag onsdag den 14. november:

Forebyggelsescentret,

Søborg Hovedgade 200,

2860 Søborg kl. 9:00 – 13:00.