Politinyt uge 47

Indbrud i villa på Svends Alle

Af Niels Rasmussen

Indbrud i villa på Svends Alle

Københavns Vestegns Politi modtog en anmeldelse om et villaindbrud sket mellem fredag 16. november klokken 17 og lørdag den 17. november klokken 13.10 på Svends . Indstigning var sket via vindue, hvor listen var fjernet. Der blev stjålet kontanter samt flere fjernsyn .

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

Mindre færdselsuheld på Grønnemose Alle

Onsdag 4. november klokken 07.19 kørte en politipatrulje til en anmeldelse om et mindre færdselsuheld på Grønnemose Alle i Søborg. En 57-årig mandlig lastbilchauffør skulle foretage et højresving i et kryds og overså en 33-årig mandlig cyklist, så cyklisten blev påkørt. Cyklisten slap med smerter i arme og ben og blev kørt på skadestuen til undersøgelser.

Mindre færdselsuheld på Mørkhøjvej

En politipatrulje rykkede fredag 16. november klokken 21.16 ud til en anmeldelse om et færdselsuheld på Mørkhøjvej. En ukendt bilist foretog et venstresving i et kryds, hvor vedkommende påkørte en 43-årig kvindelig bilist, som kom kørende ligeud fra modsatte side. Den ukendte bilist flygtede fra stedet, og kvinden kom ikke til skade.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen, som har set noget mistænkeligt omkring gerningstidspunktet. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48/114.

53-årig mand sigtet for trusler på Kålmarken

En politipatrulje kørte lørdag 17. november klokken 15.10 til en anmeldelse om trusler sket på Kålmarken. En 43-årig mand var blevet passet op og truet med en totenschlæger af en 53-årig mand, da han påstod, at den 43-årige skyldte ham penge. Da den 43-årige nægtede dette, blev han truet med totenschlægeren. Patruljen fandt frem til den mistænkte gerningsmand og sigtede og anholdte ham for trusler, hvilket han nægter. Manden blev ligeledes sigtet for overtrædelse af våbenloven, idet han var i besiddelse af et knojern, som han erkender.