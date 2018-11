Politisk trekant på Højgården

Joachim B. Olsen, Sofie Carsten Nielsen, Jeppe Bruus og ordstyrer Michelle Fejø under mødet på Højgården. Foto: Kaj Bonne.

Liberal Alliance indbød til debatmøde med tre politikere

Af Jan Løfberg

I klassisk forstand var det vel nærmest ”os mod dem” og så med ”dem i midten”, da Liberal Alliance i Gladsaxe havde politisk dialog på Højgården i Bagsværd onsdag aften.

Liberal Alliances Joachim B. Olsen ”repræsenterede” regeringspartierne, Jeppe Bruus og Sofie Carsten Nielsen henholdsvis fra Socialdemokratiet og Radikale Venstre kom fra oppositionen, hvor sidstnævnte gjorde det soleklart, at man ikke vil støtte en statsminister, der gør sig afhængig af Dansk Folkeparti.

Eftersom regeringen i øjeblikket har Dansk Folkeparti som støtteparti, og da Socialdemokratiet i øjeblikket danser en åbenlys kinddans med netop dette støtteparti, så må man vel karakterisere De Radikale som værende tilbage i sin traditionelle rolle som midterparti. Forskellen er bare i forhold til tidligere, at midtbanen også udgøres af Dansk Folkeparti, men aldrig har man set to midterpartier være så langt fra hinanden, som tilfældet er nu.

Jytte Tholstrup Svendsen, formand for LAs Gladsaxe-afdeling, var beklemt ved, at ”kun” ca. 25 var mødt frem til debatmødet, men den klarede Joachim B. Olsen fint, da han åbnede sit indlæg:

– Jytte synes ikke, at 20 mennesker er nok. Men det er fint, synes jeg. Det er det samme, som Mette Frederiksen kan samle, sagde han med henvisning til, at Socialdemokratiets formand netop havde holdt en tale for 17 universitetsstuderende, hvor der var plads til 500. Tidligere byrådsmedlem Michelle Fejø styrede debatten.

Jeppe Bruus understregede, at både lav- og mellemindkomstgrupper havde oplevet tilbagegang i reallønnen, mens der har været en stor stigning blandt de højeste. Han talte om den øgede opsplitning i samfundet og så frem til, at man igen vil prioritere fællesskabet.

Joachim B. Olsen lagde vægt på, at det var lykkedes den nuværende regering at få flere folk i arbejde end nogensinde tidligere i danmarkshistorien. At antallet af folk på overførselsindkomst var historisk lav. At reformbølgen fortsætter: – Vi skal turde træffe upopulære beslutninger i bestræbelserne på, at vores børn får et bedre liv, end vi har.

Tidligere minister Sofie Carsten Nielsen var utvetydig i forhold til Dansk Folkeparti: – Vi vil i en anden retning end DF. Vi skal investere i børn og unge, for det er dem, vi skal leve af i fremtiden. Vi skal have massiv gang i den grønne omstilling, og så ser vi gerne, at vi på Christiansborg ikke bruger så meget tid på at diskutere ting, som ikke løser problemerne.