Rådhuscaféen skal være sund og socialt ansvarlig

-

Af Trine Græse, borgmester

Rådhuscaféen ved Gladsaxe Rådhus er desværre lukket for tiden. Det skyldes, at vi har været i tænkeboks i forhold til Rådhuscaféens fremtidige profil. Vi ønsker fortsat, at caféen skal drives af en privat forpagter. Men samtidig har vi en række nye ønsker til, hvordan dette skal ske i fremtiden.

Jeg er enig med Johan Keller i, at oplevelserne og ydelserne i caféen og i hovedbibliotekets bygning skal tænkes tættere sammen.

Det skal kunne mærkes, at caféen er en del af et kulturhus. Caféen skal samtidig have gode rammer for at kunne drives som en sund forretning, samtidig med, at den tager et socialt ansvar i form af ansættelse af udsatte borgere. Den opgave vil vi løse i tæt samarbejde med en privat virksomhed.

Jeg mener dog ikke, at det skal være et krav, at caféen skal drives som en dissideret socialøkonomisk virksomhed. For erfaringerne fra flere socialøkonomiske caféer er, at de ofte er afhængige af tilskud fra private fonde, og at de har vanskeligt ved at tjene penge. Det øger risikoen for, at virksomheden lukker igen – og dermed mister de udsatte borgere, der måtte være ansat i caféen, så deres arbejde.

Vi ønsker, at caféen skal kunne tilbyde varig beskæftigelse til kommunens udsatte borgere. Det afgørende fokus er derfor, at caféen først og fremmest skal være en økonomisk sund virksomhed, som hen ad vejen kan skabe varige beskæftigelsesmuligheder for udsatte borgere. Det er det vi kalder socialt ansvarlige virksomheder. Men jeg er positiv overfor, hvis der er sunde, socialøkonomiske virksomheder, der byder på opgaven.