Sank livløs om på fodboldbanen og blev reddet

Ubehagelig dramatik under veterankamp hos Bytoften

Af Niels Rasmussen

Under en veterankamp i fodbold på Bytoftens bane ved Gladsaxe Skole forrige mandag sank en spiller fra Vipperød om på banen lige efter at han havde scoret et mål. Ramt af en blodprop i hjertet.

Så fik de omkringstående travlt med at give hjertemassage, få fat i en hjertestarter og ringe til Falck.

-Det var meget voldsomt og meget ubehageligt. Vi fik liv i ham, men to-tre gange undervejs mistede vi ham. Hjertestarteren stod klar, men den tog vi ikke i brug. Vi fulgte telefoninstruktionerne fra redningsfolkene, der så brugte en hjertestarter, da de nåede frem, fortæller IF Bytoftens formand Thomas Dreyer, der selv var en af dem meget tæt på ulykken.

Vipperødspilleren blev kørt på hospitalet. Han har allerede fået en bypass-operation og en ballonudvidelse og skal have en pacemaker indopereret.

-Til foråret mødes alle fra kampen til en ny kamp i Vipperød, siger Thomas Dreyer.

Mange ydede en flot indsats i de dramatiske minutter.

Men der var alligevel ekstra ros til Ricki Leif Hansen, der dagen efter fik besøg på sin arbejdsplads Audi af Thomas Dreyer, der have en buket blomster og en masse rosende ord med. Og Ricki Leif Hansen sendte via facebook mange pæne ord til andre, der hjalp til.

-Vi har en dyr hjertestarter stående i klubben. Den kan også bruges til børn. Vi havde talt om at droppe den og bruge den fra Gladsaxe Skole og så droppe den årlige afgift. Men nu blev det hele jo aktualiseret, så den er god at have, siger Thomas Dreyer.