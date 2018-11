Skab nyt liv i caféen

-

Af Johan Keller

For 117. gang er Rådhuscaféen lukket. Det kan tilsyneladende ikke betale sig at drive den på almindelige vilkår, så det må derfor være på tide, at Gladsaxe Kommune starter en socialøkonomisk virksomhed i lokalerne.

I Lyngby serverer en gruppe yngre kvinder kaffe, hjemmebagt brød og et par frokostanretninger i hovedbibliotekets avislæsesalsområde kl. 10 til 15 tirsdag til lørdag, og det er en bragende succes, selvom hovedregningen indimellem kan volde lidt problemer.

Det er simpelthen en berigelse for bibliotekets besøgende. Og det gælder helt sikkert også for de ansatte som bidrager flot til dette.

Så hvad venter Gladsaxe Kommune på, borgmester Trine Græse? Også på Gladsaxe Hovedbibliotek kan cafévirksomheden fint kombineres med at flytte avislæsesalen ned i cafelokalet.