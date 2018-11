Svært at finde skoleleder

Skovbrynet Skole har søgt forgæves to gange

Af Niels Rasmussen

At blive skoleleder er ikke nødvendigvis drømmejobbet i Danmark. Og når det opslås ledige stillinger kniber det så med kvalifikationerne.

I Gladsaxe kommune har man søgt en afløser for Marianne Ungfeldt, der stoppede på Skovbrynet Skole. Stillingen har været slået op to gange, men det er ikke lykkedes at finde en person, der levede op til de krav, som man stillede.

Det betyder, at Signe Arnholt Haugaard er konstitueret som skoleleder frem til sommerferien 2019. Hun har været faglig leder på skolen siden 1. december 2014 og har tidligere været afdelingsleder på Holbæk Skole.

-Der tales om at jobbet ikke er attraktivt, fordi vi jo arbejder med nogle muligheder omkring skolen og samarbejde med andre skoler. Men sådan var situationen ikke første gang vi slog stillingen op, siger borgmester Trine Græse (A).

På Buddinge Skole har Trine Bjerg fået orlov fra 13. december 20198 til 10. februar 2019. det betyder, at souschef Stine Nepper Vinding indsættes som skoleleder i perioden 1. december 2018 til 10. februar 2019.