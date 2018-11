Thomas Skov om ”Den lille forskel”

Tv-værten Thomas Schou fortæller om forskellen på mænd og kvinder. Foto: Privat.

Kom til et hylende morsomt foredrag, hvor tv-værten stiller skarpt på forskellen mellem kvinder og mænd

Af /

Er der forskel på kvinder og mænd? Mange har ledt efter den i årevis. Men er der overhovedet forskel, og må der overhovedet være forskel, når ligestilling er et sprængfarligt tema i medierne?

JA! Det mener Thomas Skov i hvert fald. Det er forskellene, der giver det hele krydderi. I gennem syv år har han levet sammen med sin hustru Emilie, og det går dagligt op for ham, hvor forskellige de er.

Thomas Skov har samlet en lang række forskelligheder mellem ham og Emilie og lavet en grov generalisering.

Her fortæller han, hvordan han har lært at leve med en hustru, der snakker fanden et øre af, og som altid kan spotte, hvis han har været sløset med rengøringen.

På selvironisk vis fortæller Thomas Skov, hvordan han får lov til at være en barnlig, konfliktsky og tavs jysk mand i et forhold, som forhåbentlig skal vare i 50 år.

Thomas Skov kan opleves i Bibliografen tirsdag 27. november fra kl. 19-20.30.

Billetter kan købes via gladsaxe.dk/bibliotek

Foredragsaftenen er arrangeret i samarbejde med Gladsaxe Kommunes Personaleforum.