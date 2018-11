Til søs med Søborg Harmoniorkester

-

Søborg Harmoniorkester tager på de syv verdenshave.

At rejse er som bekendt at leve. Og rejse kan man gøre på mange forskellige måder, både på vejen, i luften, på skinner og naturligvis også til søs. Søndag d. 18. november klokken 15 i Grønnemose Skoles Festsal kan du komme med Søborg Harmoniorkester på en rejse ud på de 7 verdens have. På rejsen som går forbi Limfjordens Vande, De britiske søsange og Händels Water Music, kan du blandet andet møde Den Lille Havfrue, Sømanden Barnacle Bill og Piraterne fra Caribien.

For at Søborg Harmoniorkester kommer sikkert igennem verdenshavene står deres erfarne kaptajn Peter Harbeck ved roret og styrer slagets gang. Men der ingen sørejse uden en rigtig sømand. Nummeret Barnacle Bill er et solistnummer for basun, og til at spille den kommer tidligere basbasunist i det kgl. Kapel og professor i musikteori Morgens Andresen. Som altid ledes koncerten igennem af den altid inspirerende, muntre og dygtige historiefortæller Morgen Wenzel Andreasen, som helt sikkert står klar med en masser anekdoter om både komponister og numre.

Glæd jer til en maritim søndag i søens tegn i herligt musikalsk selskab med Morgen Andresen, Søborg Harmoniorkester, Peter Harbeck og Mogens Wenzel Andreasen.