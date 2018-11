Trafikplanlægning skal afhjælpe støj og trængsel

-

Af Trine Græse, borgmester

Jeg er fuldstændig enig med Henrik Brøndal i, at vi har en række udfordringer som følge af støj fra motorvejene og at støj er et sundhedsmæssigt problem for mange borgere. I Gladsaxe er vi særligt udfordret, fordi to store motorveje krydser gennem kommunen. Dertil kan jeg også tilføje problemerne med trængsel, som bliver større, fordi indbyggertallet og antallet af arbejdspladser stiger voldsomt i hovedstadsområdet i disse år. Motorvejene er statsveje, og derfor har vi desværre ikke indflydelse på, hvilken asfalt der bruges. Vi kan heller ikke bestemme hastigheden på vejene. I stedet gør vi, hvad vi kan for at påvirke den overordnede trafikplanlægning og infrastruktur. Vi arbejder for bedre kollektiv transport med blandt andet Hovedstadens Letbane, som vi nu er i gang med at anlægge på Ring 3. Og i Byrådet peger vi på behovet for en ekstra ringmotorvej, M5, som kan reducere trafikken og støjen Hillerødmotorvejen og Motorring 3 ved at flytte overflødig trafik udenom de tætbeboede områder i kommunerne rundt om København. Vi har lige haft en støjhandlingsplan i høring, hvor vi peger på, hvad vi selv kan gøre på vores veje, og vi vil tage kontakt til Transportministeren om støjproblemerne fra statsvejene. Endelig har Byrådet i forbindelse med budgettet oprettet en støjpulje, hvor borgerne kan søge penge til støjdæmpende foranstaltninger. Så vi er meget opmærksomme på problemet med støj og trængsel for og gør hvad vi kan for at finde langtidsholdbare og bæredygtige løsninger.