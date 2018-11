Underskrifter på lager

1294 har skrevet under på protest mod dagligvarebutik på posthusgrunden på Søborg Hovedgade

Af Niels Rasmussen

Mandag 12. november var Stine Köhler (Erle Perle Børn), Per Mikkelsen (Meny) og Stine Møllgaard (SMYKKER) til møde med Borgmester Trine Græse og Byplanchef Britt Vorgod.

– Mødet bestod dels af overlevering af de 1294 indkomne underskrifter, mod etablering af en dagligvarebutik på posthusgrunden på Søborg Hovedgade, og dels også en dialog vedrørende posthusgrunden, fortæller Stine Møllgaard.

Da der som bekendt var blevet oplyst en forkert høringsperiode, bragte vi underskrifterne med retur og opbevarer dem, indtil der kommer en reel hørring. Vi siger tak for alle der har ytret sig.

-Vi håber og ser frem til at politikerne vil være imødekommende over for det, vi (butikslivet) og mange borgere ønsker, som er et forskelligartet og mangfoldigt byliv, i form af forskellige interessante typer butikker, restauranter mv., og at de tager de mange underskrifter seriøst, siger Stine Møllgaard.