– Vi flytter til Gladsaxe

- Når folk køber nye ejerlejligheder, så vil de også have store altaner, siger ejendomsmægler. Ricco Clausen. Foto: Kaj Bonne.

Folk fra København kaster deres kærlighed på Gladsaxe, når de skal finde en ny bolig

Af Jan Løfberg

Gammelt og nyt storsælger i Gladsaxe Kommune. Villaer opført fra 1900 til 1930 og helt nye boliger – både villaer og ejerlejligheder – er udsat for en ekstra stor interesse.

Det fortæller indehaver Ricco Clausen fra danbolig i forbindelse med en snak om, hvad der gør, at Gladsaxe i disse år oplever, at indbyggertallet kun går én vej, nemlig opad.

Gladsaxe ligger ikke tættere på København end så mange andre omegnskommuner – f.eks. Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Herlev, Rødovre, Hvidovre, Glostrup, Brøndby og Tårnby. Alligevel er søgningen mod Gladsaxe voldsommere end alle andre omegnskommuner. Faktisk er der kun København, Aarhus, Odense, Aalborg og Frederiksberg som oplever lignede stigninger i antallet af tilflyttere.

– Jeg har i de seneste år oplevet, at folk, der kommer udefra, har opdaget, at Gladsaxe Kommune har de goder, som de værdsætter. Det er blevet mere og mere populært at flytte til Gladsaxe, så derfor er indbyggertallet steget fra 60.000 til 70.000 i løbet af et årti, siger Ricco Clausen, der selv kender kommunen som sin egen bukselomme. Han er opvokset i Mørkhøj, bor i dag på en villavej i den nordlige del af kommunen. Han har spillet ishockey i GSF og fodbold i Hero og i Bytoften. Og nu sælger han altså så nogle af byens boliger.

Ejendomsmægleren peger på, at det især er børnefamilier fra lejligheder i brokvartererne og på Frederiksberg, der søger ud ad mod Bagsværd, Søborg, Buddinge og Mørkhøj.

Tre ting er væsentlige, når folk vælger Gladsaxe:

1) Den korte afstand til København.

2) Infrastrukturen og vejnettet. 3) Det arbejdsmæssige.

– Med hensyn til det sidste, så er der mange jobs i Gladsaxe. Når folk køber herude, så er det næsten helt sikkert, at mindst den ene arbejder i Gladsaxe, siger Ricco Clausen.

Nye muligheder

De nye boligområder i Gyngemosen, Bagsværdlund, Tinghøj og ejendommene på Søborg Hovedgade giver alle folk de faciliteter, som alle kræver nu om dage: – Det er noget som de omkringliggende kommuner ikke kan tilbyde i samme frekvens for det ældre segment. Der er elevatorer i alle opgange, og alle lejligheder har store altaner. Og for dette publikum betyder det også meget, at lejlighederne er vedligeholdelsesfrie, siger Ricco Clausen.

Gladsaxes mangfoldighed er også noget af det, som folk værdsætter. Bydelenes forskellighed. Muligheden for at få en billig lejebolig og muligheden for at købe sit eget. Muligheden for at købe en ejerbolig til en langt billigere pris end København, men også hvis man har råd til det: muligheden for at købe en eksklusiv villa i et eksklusivt område.

– Vil du købe en ældre villa i Søborgs Hjerte skal du slippe 5½-6 millioner kroner, mens du i Mørkhøj kan få en tilsvarende villa til det halve. Du kan købe en villa, der støder op til Motorring 3, for næsten ingen penge, men du kan også vælge at betale kassen, hvis du vil bo ned til Bagsværd Sø, siger Ricco Clausen.

Derimod er det kun de færreste købere, der nævner kommuneskatten, ejendomsskatten og grundskyldspromillen: – Gladsaxe ligger jo i den lavere ende, så det er sekundært for køberne. De nævner det så at sige ikke, siger ejendomsmægleren.

Ricco Clausen sammenfatter på falderebet: Folk er klar over, at de i Gladsaxe har mulighederne for at fremtidssikre hele familien. Gode institutioner og folkeskoler, et rigt foreningsliv, mange forældretilbud og en god plejesektor, når man kommer i den alder.