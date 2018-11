Videocykeltræning for bedsteforældre

Kom, se og prøv en spændende træningsform

Af Niels Rasmussen

Borgere i Gladsaxe Kommune har med stor entusiasme medvirket i udvikling og test af et nyt motionssystem, 4Mvideo, til indendørs videocykling. Kom og få en snak med nogle af dem, der har brugt systemet, og prøv eventuelt selv en videocykeltur. Systemet lanceres ved en reception på DTU i Lyngby søndag den 9. december.

Når man videocykler, vises en video på en skærm på den motionscykel man bruger, når man træder i pedalerne. Videoerne viser typisk optagelser fra udendørs cykelture fra mange lokale oimråder, og man kan få genopfrisket gode minder eller få nye cykeloplevelser mens man motionerer.

Cykling er en populær og skånsom motionsform, som mange holder af. Daglig motion er vigtig for helbredet når man kommer lidt op i årene, men mange må lægge cykling på hylden på grund af problemer med balance eller motorik. Gladsaxe Kommune synes derfor, at det var en interessant mulighed, da man blev kontaktet af firmaet 4Mvideo fra DTU Science Park med ideen om udvikling af et videocykelsystem designet til seniorer.

Erik Johannsen, som har stået for kontakten mellem 4Mvideo og testbrugerne i Gladsaxe, siger om samarbejdet:

– Testbrugerne har været rigtig gode til at teste og give 4Mvideo-systemet ris og ros. De har været afgørende for, at vi har kunne udvikle det bedst mulige system. Samarbejdet med de private borgere, medarbejderne på Bakkegården, og alle i Gladsaxe Kommunes velfærdsteknologisk enhed har fungeret virkelig godt. Vi vil søge at bygge videre på dette samarbejde, også i den fremtidige udvikling af systemet.

I oktober 2017 blev et etårigt projektsamarbejde om test og udvikling af 4Mvideo-cykling igangsat. 25 borgere i eget hjem i Gladsaxe og på seniorcenter Bakkegården deltog som testbrugere og gav vigtige kommentarer og råd til udvikling af cykelsystemet.