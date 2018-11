Flora Folden Lund og Clara Fie Frisken kan nu smykke sig med titlen som verdensmestre i electric boogie. Foto: Privat.

VM-guld til Søborgpiger som også er europamestre

Af /

11-årige Flora Folden Lund og Clara Fie Frisken fra AL Dans i Søborg dansede sig til tops i electric boogie ved verdensmesterskaberne i Polen.

Ud over VM guld høstede AL Dans, der i alt stillede med over 95 konkurrencedansere, også en sølv- og en bronzemedalje i hip hop samt andre fornemme placeringer.

Polen var ”et yndigt land” da Dannebrog gik til tops for de to børnedansere, Flora Folden Lund, der tidligere på året blev europamester i hip hop i Tyskland, og Clara Fie Frisken, da de besejrede fem andre par i en spændende finale, og dermed kunne løfte pokalerne og kalde sig verdensmestre i en alder af bare 11 år.

De to piger bliver til hverdag trænet af Malthe Østergaard, som de også spiller sammen med i hip hop opsætningen af Cykelmyggen Egon på Bellevue Teater.

”Det er helt utrolig flot gået af vores to talentfulde piger, og faktisk allerførste gang, vi har et verdensmesterpar i electric boogie i danseskolens mangeårige historie”, siger den ene af de to ejere på AL Dans, Jette Buus Lassen, der selv var med i Polen i de nervepirrende minutter, hvor resultaterne blev råbt op.

Ud over VM-guld dansede den tidligere verdensmester Laura Thanning sig til en sølvmedalje i hip hop junior solo, og i voksenrækken kæmpede Camille Alstrup sig til en flot bronzemedalje. Det blev desuden til en række andre fornemme resultater i top 10 til AL Danserne fra Søborg, der nu kan hvile ud efter et tempofyldt halvt år med både EM og VM mod nogle af verdens stærkeste hip hop nationer.